Livre/”La Côte d’Ivoire de A à Z” : Un précieux abécédaire pour connaître le pays

En publiant « La Côte d’Ivoire de A à Z », l’écrivaine Christelle N’Guessan signe un livre précieux sur le pays.

Au fil des pages de cet abécédaire publié aux Éditions Nimba, on voit défiler, comme dans une diapositive, des personnages glorieux, des villes emblématiques, des croyances, des lieux pour les meilleures villégiatures, des habitudes, des mots et expressions du langage populaire ivoirien, la gastronomie, etc.

Dans ce livre, dont les illustrations sont faites par Fapiben, on peut lire l’essentiel de ce qui constitue les marqueurs de la Côte d’Ivoire et son identité. L’auteur emporte le lecteur dans la douce nostalgie des années glorieuses de la Côte d’Ivoire, les événements qui ont fait date.

« La Côte d’Ivoire de A à Z » contient ainsi l’essentiel de ce qu’il faut connaître sur le pays.

En somme, dans ce ”Dictionnaire ” se trouvent consigner des grandes idées et événements qui ont marqué l’histoire de la Côte d’Ivoire depuis des décennies.

Christelle N’Guessan immortalise nos héros et héroïnes et notre patrimoine humain à travers ces personnes qui se sont illustrées dans différents domaines.