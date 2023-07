Lors du Sommet Russie-Afrique, Poutine annonce qu’il offrira gratuitement des céréales à six pays africains.

L’un des sujets cruciaux abordés lors du sommet est la sécurité alimentaire en Afrique, suite au retrait de la Russie de l’accord céréalier qui garantissait jusqu’alors les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Le président russe, Vladimir Poutine, avait préalablement promis que son pays avait la capacité de remplacer les céréales ukrainiennes destinées à l’Afrique. Lors de son discours d’ouverture, il a apporté des précisions sur les modalités des livraisons de céréales à venir, suscitant les applaudissements des officiels africains présents.

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était en mesure de remplacer les céréales ukrainiennes tant sur une base commerciale que sous la forme d’une aide gratuite aux pays africains les plus nécessiteux, notamment en raison d’une récolte record prévue pour l’année en cours.

Le président russe a précisé que, dans les trois à quatre prochains mois, la Russie serait prête à fournir gratuitement entre 25 000 et 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l’Érythrée. De plus, la Russie prendrait en charge la livraison gratuite de ces produits aux consommateurs dans ces pays.

Cette première livraison de céréales se fera donc sous forme de dons, visant à soutenir six pays alliés particulièrement dans le besoin, alors que les prix des céréales augmentent dans le contexte actuel.