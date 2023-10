L’UA accepte de suspendre le retrait de ses troupes de Somalie

Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a approuvé la demande de la Somalie pour une pause de trois mois dans le retrait de 3.000 soldats stationnés dans le pays.

Le CPS, qui est l’organe décisionnel permanent de l’UA pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits, a également salué l’engagement des pays contributeurs de troupes (TCC) du Kenya, de l’Éthiopie, du Burundi, de Djibouti et de l’Ouganda à travailler avec la Somalie et les partenaires pour assurer le soutien financier nécessaire à la Mission de transition de l’UA en Somalie (ATMIS, sigle anglais).

« Le CPS soutient fermement la demande de la Somalie concernant la pause technique de la phase 2 du retrait de 3 000 personnes en uniforme de l’ATMIS de trois mois », a-t-il déclaré dans une résolution transmise à la presse.

Les cinq pays contributeurs de troupes à l’ATMIS ont promis au Conseil de sécurité des Nations unies qu’ils étaient « tout à fait favorables à une pause technique » dans la réduction des effectifs, car ils sont d’accord avec la Somalie pour dire que le pays a besoin de temps pour combler certaines lacunes en matière de sécurité, notamment pour mettre en commun suffisamment de personnels afin de prendre en charge les responsabilités en matière de sécurité.

Le CPS a exhorté la Somalie à donner la priorité à la constitution de forces, à la régénération et au renforcement des capacités afin de reprendre et d’occuper de manière adéquate toutes les bases militaires transférées par l’ATMIS, en vue de préserver les progrès réalisés en Somalie.