Lucile Randon, doyenne de l’humanité s’est éteinte

Sœur André est morte. “Elle est décédée à 2 heures du matin [mardi 17 janvier 2023 ndlr.]. Il y a une grande tristesse, mais elle le voulait, c’était son désir de rejoindre son frère adoré. Pour elle, c’est une libération”, a expliqué David Tavella, en charge de la communication à l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Sainte-Catherine-Labouré à Toulon, où sœur André résidait. Âgée de 118 ans, celle qui était née Lucie Randon était devenue la doyenne de l’humanité en avril 2022, après le décès de la Japonaise Kane Tanaka, selon le livre Guinness des records. Depuis plusieurs années, sœur André avait toutefois perdu une partie de ses capacités physiques, se déplaçant en fauteuil roulant notamment, elle était également devenue aveugle.

Biographie courte de Sœur André – Lucile Randon, connue sous le nom de sœur André, est née le 11 février 1904 à Alès. Elle grandit au sein d’une famille protestante non pratiquante et devient gouvernante dès l’âge de 12 ans. La jeune Lucile Randon travaille pendant une vingtaine d’années en tant qu’institutrice et gouvernante dans des familles fortunées à Paris. En parallèle, elle reçoit le baptême catholique et fait sa première communion. En 1944, elle entre dans les ordres et choisit le nom sœur André en référence à son frère aîné, que son entrée en religion laissait perplexe. Elle dédie sa vie aux autres et travaille à l’hôpital. A l’âge de 75 ans, elle prend sa retraite, mais continue de prendre soin de ses semblables. Après ses 100 ans, elle perd progressivement la vue et l’ouïe, ainsi que sa mobilité.

En janvier 2021, à l’âge de 117 ans, elle attrape puis guérit de la covid-19 dans l’Ehpad où elle réside. Ces dernières années, elle était successivement devenue doyenne des Français, doyenne d’Europe. Et le 9 avril 2022, elle était devenue la doyenne de l’humanité à l’âge de 118 ans, après la mort de la Japonaise Kane Tanaka. Juste derrière Jeanne Calment, décédée à 122 ans, elle était la deuxième Française la plus âgée de tous les temps. Bien qu’elle était très âgée et lasse, sœur André continuait d’accueillir les médias, et délivrait toujours un message de paix à ses visiteurs et admirateurs.

