Le site “Oryx”, qui a enquêté sur les dégâts d’équipements militaires a déclaré, depuis le début de la guerre en Ukraine jusqu’à présent, la Russie a perdu plus de 230 chars, beaucoup d’entre eux ont été détruits et certains ont été saisis par les forces Ukraine. Apprend-on. Les troupes ian ont démissionné

Le Wool Street Journal a été transféré au gouvernement ukrainien et a déclaré que leurs troupes ont détruit plus de 400 chars et beaucoup d’autres véhicules militaires.

Selon le rapport du journal, la Russie comptait environ 3000 chars lourds, dont les pétroliers capables de renverser le territoire difficile.

Le journal transplanté sur la bouche des terroristes et a déclaré que le nombre de chars détruits dans les tombes de guerre était le plus grand nombre d’équipements lourds dévastateurs peu de temps après la Seconde Guerre mondiale.



