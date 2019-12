L’URD appelle gouvernement ivoirien à mettre un terme à ces pratiques antidémocratiques qui risquent de plonger le pays dans une crise pré-électorale

Le lundi 23 décembre 2019, l’avion transportant Monsieur le député SORO Guillaume, ex Président de l’Assemblée Nationale et personnalité politique ivoirienne, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2020 n’a pu atterrir à Abidjan pour des raisons encore floues dont l’Etat de Côte d’Ivoire et les partisans de l’ex PAN se rejettent mutuellement la responsabilité. Danièle Claverie et le régime Ouattara.

Nous apprenons aussi du Procureur de la République, Monsieur ADOU Richard, l’émission d’un mandat d’arrêt international ce même lundi contre Monsieur SORO Guillaume, pour tentative d’atteinte à l’autorité de l’Etat, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.

Journée marquée également par l’arrestation et l’inculpation de plusieurs militants et sympathisants des partis et mouvements de soutien de Monsieur SORO dont les députés : Alain LOBOGNON, KONE Téfour, SORO Kanigui Mamadou, LOUKHIMAN Camara et KANDO Soumahoro.

L’URD constate par conséquent la précipitation avec laquelle le gouvernement a pris ces décisions contraignant Monsieur SORO à un exil forcé. Alors qu’il aurait été plus sage de laisser la justice suivre son cours et lui laisser le temps d’apporter les preuves des accusations formulées contre lui.

L’URD fait aussi le constat de cette énième violation de la Constitution par le régime en place et s’étonne que des députés puissent être placés sous mandat de dépôt en violation de leur immunité parlementaire.

L’URD note en plus que le régime de Monsieur OUATTARA montre son inaptitude à réconcilier. Et à instaurer un climat de paix auquel aspire pourtant un grand nombre de nos compatriotes.

En outre l’URD s’aligne sur les prises de position de l’opposition dans son ensemble et réclame la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et le retour de ceux qui subissent l’exil.

L’URD interpelle ainsi le gouvernement sur l’urgence à mettre un terme à ces pratiques antidémocratiques qui risquent de plonger le pays dans une crise pré-électorale.

Par ailleurs, l’URD place le gouvernement devant ses responsabilités. Et lui demande instamment d’accepter de donner encore une chance à la démocratie et à la paix dans notre pays. Et ce, en ouvrant la table des discussions avec l’opposition sur les questions de la CEI. De l’organisation pratique de l’ensemble du processus électoral. Et aussi sur la gestion des libertés individuelles publiques, politiques, syndicales, pour ne citer que celles-là.

Enfin, l’URD encourage les Ivoiriens à ne pas se décourager et à garder espoir et leur donne l’assurance que l’opposition significative privilégie toujours l’intérêt supérieur de la Nation.

Fait à Abidjan le 24 Décembre 2019.

La Présidente

D. BONI-CLAVERIE

