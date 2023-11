Lutte contre la corruption: Des experts planchent sur la mise en œuvre des approches et outils de prévention

Le cabinet Kpmg Côte d’Ivoire a été sélectionné avec l’appui de l’Agence de coopération technique allemande (Giz) afin d’assister la Haute autorité pour la bonne gouvernance (Habg) dans sa mission de renforcement de ses capacités. Notamment en matière de prévention de la corruption et d’amélioration du système d’intégrité des administrations publiques. C’est dans ce cadre que la Habg a organisé, en partenariat avec la Giz Kpmg, le mardi 7 novembre 2023 à Cocody-Angré 7e Tranche, un atelier technique de restitution du rapport de l’étude portant sur le développement et la mise en œuvre des approches et outils de prévention de la corruption et du renforcement des systèmes d’intégrité dans les administrations publiques.

Il s’agit, au cours de cette rencontre qui va durer deux jours, de présenter les livrables des trois phases de l’étude aux parties prenantes. Entre autres les points focaux des ministères et administrations concernés, en vue d’une appropriation effective des outils de travail. Mieux, il est question de rappeler la méthodologie de l’étude, le rapport de l’étude avec des résultats clés, de recueillir les observations des points focaux, présenter aux parties prenantes le plan de traitement des risques de fraude et de corruption sur la base de benchmark sur des administrations similaires… Au nom du président de la Habg, le secrétaire général intérimaire, Oumar Doh Diamouténé a précisé que son institution et la Giz n’ont qu’un rôle d’accompagnateur des administrations bénéficiaires dans ce projet. C’est pourquoi, il a exhorté les administrations cibles à prendre leur place dans le projet.

Cela, afin de faciliter l’appropriation et la mise en œuvre des résultats qui, certainement, amélioreront leurs systèmes d’intégrité et la perception des populations. « L’occasion vous est donnée pendant ces 48 heures de faire des contributions pertinentes sur les conclusions de ladite étude, notamment la cartographie des risques de corruption et de fraude, les plans de mitigation des risques identifiés, les approches et les outils développés dont l’implémentation contribuera à lutter contre les actes de corruption et de fraude dans les quatre administrations ciblées, ( Le guichet unique du foncier et les services rattachés, la direction générale des douanes, la direction de la santé communautaire et la direction des concours du ministère d’État, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’Administration) », a-t-il insisté. Le coordinateur du projet Giz bonne gouvernance, Philipp Wiederspahn, a, quant à lui, rassuré sur la continuité du dialogue et de la coopération qualitative qui existe déjà entre les deux institutions.