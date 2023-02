Lutte contre la corruption : la Haute autorité de la bonne gouvernance dégage ses perspectives pour 2023

Le Secrétaire général de la Haute autorité de la bonne gouvernance(Habg) Henri Augustin Aka a ouvert le 20 février 2023 à Grand-Bassam le séminaire bilan de son institution. Selon M. Aka ces assises visent à faire le bilan du plan de travail annuel 2022, l’évaluation à mi-parcours de la mise œuvre du Plan stratégique 2021-2023 de la Habg et à dégager les perspectives pour l’année 2023.

« En effet, chaque Direction présentera les résultats des activités réalisées en 2022 et les difficultés rencontrées. Cette approche nous permettra d’apprécier ensemble les contraintes des différentes directions et d’en proposer des mesures correctives appropriées en vue d’améliorer significativement la performance de nos directions opérationnelles », a-t-il justifié.

Pour lui, « un tel exercice s’inscrit dans le cadre de l’application des principes de bonne gouvernance, notamment la transparence, la redevabilité et la participation.

« Par ailleurs, vos observations sur l’avant-projet de rapport d’activités 2022 qui vous a été transmis sont attendues en vue de sa finalisation », souligne-t-il. Et d’ajouter « ce séminaire permettra également de prendre en compte dans le plan annuel de travail 2023 les orientations du Président N’Golo Coulibaly telles qu’affirmées lors de la cérémonie de présentation des vœux du 18 janvier 2023 ».

Il a indiqué aussi cet atelier est essentiellement une rencontre de « partage d’informations, d’évaluations et de propositions des acteurs impliqués dans l’élaboration et dans la mise en œuvre des différents documents stratégiques de la Habg ».

La Haute autorité pour la bonne gouvernance a, dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, élaboré son cadre stratégique assorti d’un plan d’actions prioritaires pour la période 2021-2023. Ce cadre stratégique qui a été bâti autour de la vision du Président N’golo Coulibaly à savoir « Faire de la Côte d’Ivoire un pays respectueux des bonnes pratiques de gouvernance afin d’éradiquer la corruption et les infractions assimilées » se décline en trois orientations stratégiques à savoir, développer la culture de l’intégrité pour prévenir la corruption et les infractions assimilées, renforcer la répression des actes de corruption et d’infractions assimilées et renforcer les capacités opérationnelles de la Habg.

Comments

comments