Lutte contre la Covid-19 : le gouvernement renforce les mesures barrières à nouveau

Au cours d’une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS) présidé par le président ivoirien, Alassane Ouattara, plusieurs décisions relatives à la pandémie à Coronavirus ont été prises.

Le Conseil national de sécurité s’est réuni ce jeudi 11 juin 2020, au sortir de cette rencontre, il s’est prononcé sur l’évolution de la pandémie à Covid-19. Au terme de la réunion, il a décidé après analyse, du maintien de l’isolement du Grand-Abidjan en renforçant le contrôle aux entrées et sorties, et en sanctionnant par la même occasion, les cas de violation, du maintien de l’état d’urgence, et de la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes jusqu’au mardi 30 juin 2020. Le CNS également décidé du renforcement du contrôle de l’obligation de port du masque, notamment par la sensibilisation communautaire et la répression et du maintien de l’interdiction des rassemblements de populations à Abidjan, dont le maximum autorisé est dorénavant réduit de 200 à 50 personnes. En Côte d’Ivoire, l’on dénombre depuis le mercredi 10 juin, au total 1966 cas actifs.

Brigitte GBAGBO

