Lutte contre la fraude: plus de 10 000 bouteilles de gaz butane saisies

Le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Énergie intensifie la lutte contre la fraude, spécifiquement dans le secteur du gaz butane. En effet, dans la période d’avril 2023 à janvier 2024, plus de 10 000 bouteilles de gaz butane, tous types d’emballages confondus, ont été saisies et trois unités industrielles de transvasement illégales ainsi que des entreposages d’une capacité de 15 tonnes de gaz butane ont été démantelés.

Le 11 janvier 2024, les agents de la Direction générale des hydrocarbures (Dgh), par le biais de la Direction du suivi et de la réglementation des hydrocarbures, dirigée par N’Zué Kouakou Médard, ont procédé au démantèlement d’un site de transvasement illicite de gaz butane à Adjamé-ferraille. Ce site servait de ravitaillement aux véhicules utilisant le gaz butane comme carburant. Lors de cette opération, 264 bouteilles ont été confisquées, 34 personnes interpellées et 31 taxis-communaux immobilisés.

En outre, le 25 janvier 2024, un autre site de transvasement illicite de gaz butane, situé dans la commune de Cocody, a été pris d’assaut par les agents de la Direction générale des hydrocarbures accompagnés des éléments de la gendarmerie nationale. Plus de 900 bouteilles et un camion transportant des bouteilles de gaz butane ont été saisis au cours de cette opération.

A l’occasion, des suspects ont également été appréhendés par la gendarmerie nationale. Ceux-ci encourent des peines privatives de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans de prison, ainsi que des amendes administratives.

La Dgh qui poursuit ses efforts en matière de sensibilisation et de répression a, par ailleurs, souligné qu’un numéro vert sera mis à la disposition de la population pour dénoncer tout acte frauduleux.