Lutte contre la pêche INN : La direction générale des affaires maritimes et portuaires forme ses agents

La question de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Pêche Inn) est au centre d’un séminaire de formation qui se tient du 13 au 17 novembre 2023, à l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm), à Yopougon.

Initiée par l’Institut de sécurité maritime interrégional (Ismi), cette formation a pour objectif de renforcer les capacités des agents de la direction générale des affaires maritimes et portuaires, et de la direction des pêches, sur les procédures de contrôle et d’inspection des pêches.

La cérémonie d’ouverture qui a eu lieu le lundi 13 novembre, a été présidée par colonel Silué Lamine, directeur de la gestion des carrières et des affaires militaires, représentant le Directeur général des affaires maritimes et portuaires (Dgamp).

Il a salué cette initiative qui, dira-t-il, permettra de doter les auditeurs, au nombre de 25 personnes, des techniques nécessaires pour élaborer un profilage des navires de pêche suspects, maîtriser la notion de calcul des volumes en cale, améliorer les techniques de contrôle des navires de pêche, et maîtriser les procédures, techniques de contrôle et d’inspection de pêche.

« Les activités de pêche dans les eaux ivoiriennes sont menacées par des pratiques de piraterie. Lesquelles détruisent l’écosystème, déstabilisent le socio-système mis en place par les pêcheurs et portent parfois atteinte à la vie des pêcheurs et des personnels chargés de la surveillance des côtes », déplore-t-il.

Pour lui, cette formation arrive donc à point nommé, car elle permettra de faire face, plus efficacement, à la piraterie maritime ainsi qu’aux autres maux qui minent le secteur.

Pour sa part, colonel Karim Coulibaly, directeur général de l’Académie régionale des sciences et techniques de la mer, a précisé que l’organisation de ce stage s’inscrit dans le cadre de la Convention cadre de partenariat entre la Dgamp et l’Arstm. Laquelle porte sur plusieurs volets, dont la formation du personnel de la Dgamp. « Ce stage est le premier d’une série de formation certifiante prévue au titre de l’année 2023 », a-t-il annoncé.

Il a aussi indiqué que la pêche INN est un grave problème mondial qui s’est développé ces 20 dernières années, constituant l’un des principaux obstacles à la gestion durable des pêches.

En effet, note-t-il, sur une réserve de plus d’un million de tonnes dans le golfe de Guinée, la pêche INN représente 37% des captures de ladite zone. Ce qui engendre un coût de 1,3 milliard de dollars par année. « C’est pour contribuer à une riposte efficace à cette menace que l’Ismi, sur demande de la Dgamp, organise ce stage de formation », a-t-il soutenu.