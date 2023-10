Lutte contre la surdité : Dominique Ouattara favorise l’implant cochléaire gratuit de 24 patients

Une convention a été signée à Bingerville entre les fondations Children of Africa et Lalla Asmaa du Maroc.

Les fondations Children of Africa et Lalla Asmaa ont décidé de mutualiser leurs efforts pour fournir des soins auditifs aux enfants défavorisés en Afrique.

Cette convention signée le mercredi 4 octobre 2023, a été matérialisée, le même jour, par le lancement officiel de la 2e phase du programme « Unis, on s’entend mieux », à l’Hôpital mère-enfant de Bingerville (Hme). Où se déroule, du 2 au 7 octobre, l’implantation cochléaire de 24 enfants et adolescents de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Kenya et du Togo.

Des patients souffrant de surdité. La cérémonie a été présidée par Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa, en présence de Son altesse royale, la princesse Lalla Asmaa du Maroc, présidente d’honneur de la fondation qui porte son nom et de l’association des enfants sourds de Oujda.

Ces implants ont été offerts par la fondation de Lalla Asmaa, sœur du roi Mohammed VI du Maroc. Dominique Ouattara a donné le sens de cette action humanitaire.

« Cette collaboration entre nos 2 fondations témoigne de notre engagement commun en faveur d’une meilleure santé de nos enfants. Les patients opérés sont pris en charge gracieusement par la fondation Children of Africa, durant leur séjour hospitalier. La convention permettra à l’Hme de recevoir, à terme, 100 implants cochléaires », a souligné Dominique Ouattara.

Selon elle, cette synergie permettra de lutter efficacement contre la surdité des enfants défavorisés. Dans la mesure où cette maladie peut avoir des conséquences graves sur le développement psycho-social affectif et intellectuel des enfants.

« Je voudrais exprimer mon affection aux familles et aux enfants que nous avons pris en charge dans le cadre dudit programme », indiquera la Première dame. Qui a rendu hommage au Roi Mohammed VI pour sa contribution importante à la construction de l’Hôpital mère-enfant qui offre des soins à 25 % de ses patients.

À travers cette convention, la fondation marocaine, selon Karim Essakalli, coordinateur de ladite fondation, a fait don d’un microscope chirurgical et d’un micromoteur. Un transfert de techniques opératoires pour la pose d’implants cochléaires entre les praticiens marocains et ivoiriens est prévu.

Après cette mission, une autre est prévue en février 2024, au Maroc et une 3e en mai 2024 en Côte d’Ivoire. En retour, la fondation Children of Africa est chargée, entre autres de mettre à disposition 2 blocs opératoires pour chacune des missions.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale du Maroc, Khalid Ait Taleb, a salué la coopération entre les 2 pays qui constitue un modèle.

Quant à Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, il a rappelé que l’Hme est une formation sanitaire de référence. Il a salué cette initiative visant à soulager des malentendants.

L’implant cochléaire est une prothèse auditive interne et externe. Un appareil ultra-miniaturisé qui permet aux personnes souffrant d’une perte d’audition très importante de percevoir à nouveau les sons.

Cette technique nécessite une intervention chirurgicale. Dominique Ouattara a, par ailleurs, offert un déjeuner à la délégation marocaine.