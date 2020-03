Lutte contre le COVID-19 en Côte d’Ivoire : ce que propose Marius Konan

Marius Konan, Député PDCI RDA :

Au moment où notre pays passe de 1 à 14 cas de corona virus en 9 jours, les ivoiriens commencent à avoir peur pour les jours prochains. Ce qu’ils espèrent tous, c’est de voir l’Etat plus rigoureux dans le suivi des mesures arrêtées. Pour y parvenir, toutes les personnes influentes ( pouvoir, opposition et société civile) devraient être associées à une campagne spontanée de sensibilisation de masse en tenant compte de nos cultures et nos habitudes.

Que la police convoque des responsables politiques en cette période d’angoisse ne n’arrêtera pas le virus or le peuple voudrait qu’ensemble nous freinions ce virus qui fait déjà des morts chez nos voisins immédiats.

État de Côté d’Ivoire quelle est ta priorité aujourd’hui ?

Pour moi, c’est aider ma nation à circonscrire le corona virus et l’endiguer totalement, après je me battrai à nouveau pour mes convictions, la démocratie afin d’avoir un pays où l’état offrira une égalité de droits et une égalité de chances aux citoyens.

Mais ce qui est prioritaire à cet cet instant c’est de dire:

Ensemble contre le Corona virus en faisant respecter les mesures prises par le Conseil National de sécurité; la politique après!



Sincèrement !

