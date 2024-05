Lutte contre le grand banditisme : 8 fumoirs détruits à Abobo

Les habitants de la commune d’Abobo ont assisté à une opération de lutte contre le grand banditisme menée par la police ivoirienne. Au total huit fumoirs ont été détruits par les agents de la police.

Jeudi 9 mai 2024, les agents de police du District de police d’Abidjan, appuyés par la Brigade anticriminalité (BAC), la Compagnie républicaine de sécurité (CRS), le Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO), et le GMI (Groupement mobile d’intervention) ont mené une opération spéciale de lutte contre le grand banditisme dans la zone d’Abobo Kennedy Clouetcha et Belleville.

Selon les informations fournies par la Direction générale de la police nationale (DGPN), les policiers ont détruit huit fumoirs. Par ailleurs, 12 méches de grains de cannabis, 50 boulettes de cannabis, trois machettes, une scie, des couteaux, trois paquets de fiches d’attachés de cannabis, des paires de ciseaux et des pipes ont été saisis.

On apprend aussi que quatre personnes suspectes ont été arrêtées dans les environs des fumoirs et 15 autres ont été raflées.