Lutte pour les droits des Travailleurs migrants : Un espace dédié ouvert à la Bourse du travail

Un homme a été mis aux arrêts par la brigade de gendarmerie nationale de Niakara, le 5 août, puis placé sous mandat de dépôt à Katiola, mardi 08 août, a appris l’AIP, jeudi 10 août 2023, de source sécuritaire.

Il est soupçonné d’avoir dissimulé environ 31 millions de francs CFA de recette appartenant à son employeur et ce, en plus de vouloir tenir l’image de la gendarmerie nationale qu’il accuse d’un braquage sur la Nationale A3, dans la mi-journée de samedi 05 août.

Le présumé voleur, en mission à Niakara pour le recouvrement des créances, issues de la livraison de marchandises diverses, auprès des clients de son entreprise dans la ville, achève son séjour de travail avec une recette de 30 862 000 FCFA, vendredi 04 août 2023.

« Cette somme va faire planer des idées aussi sordides et malhonnêtes qu’incroyables et dignes d’une série policière. Il a échafaudé un plan machiavélique pour s’approprier l’argent récolté », a déploré un agent des forces de l’ordre, interrogé par l’AIP, jeudi.

Au lendemain de la mission, sur le chemin de retour, abord de son véhicule de service, samedi 05 août aux environs de 10h, l’employé véreux va marquer un arrêt en bordure de la Nationale A3, sur le tronçon Niakara-Katiola. Il en profite pour dissimuler les fonds à divers endroits de la voiture.

« Là , il ne s’est pas rendu compte que des gendarmes de Niakara, en mission de sécurisation sur l’axe, l’ont vaguement aperçu, sans trop faire attention » , a précisé un client de l’entreprise à Niakara.

Quelques instants plus tard, l’employé indélicat revient à Niakara et se présente » en larmes et sous le choc » à la brigade de gendarmerie nationale de la ville pour » porter plainte contre des agents en tenue de gendarme, qu’il accuse avoir dérobé les 31 millions de francs CFA de son patron.

Une enquête rapide et la fouille minutieuse du véhicule permettront la découverte, d’abord, de 23 millions FCFA dissimulés sous la voiture, dans une roue de secours. Pressé de questions, le mis en cause avouera ensuite avoir camouflé le montant restant dans la garniture de l’une des portières avant du véhicule.

En dépit de ses excuses, pardons et autres promesses de bonne conduite à l’avenir , ” l’employé malhonnête ” a été illico mis aux arrêts à Niakara, samedi 05 août, puis conduit à Katiola où il a été placé sous mandat de dépôt, mardi 08 août 2023.