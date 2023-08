Lutte pour les droits des Travailleurs migrants : Un espace dédié ouvert à la Bourse du travail

Une Plateforme des Centrales syndicales sur la migration de Côte d’Ivoire (Pcsm-Ci) a été mise en place en vue d’œuvrer au bien-être des travailleurs migrants.

Le mercredi 9 août 2023, les membres de cette Plateforme ont, à cet effet, procédé à l’inauguration de leur siège à la Bourse du travail sis à Treichville (Abidjan).

Situant le bien-fondé, le coordonnateur de Pcsm-Ci, Tano Honorat, a d’entrée expliqué que la Plateforme est l’intersyndicale des organisations syndicales par rapport à la thématique de la migration.

Pour lui, l’espace qui est mis à disposition est un lieu pour recevoir et écouter les travailleurs migrants. Bref, c’est un instrument pour défendre au mieux cette frange de travailleurs pour que leurs droits soient pris en compte.

« Parce que nous avons constaté que beaucoup de travailleurs migrants subissent des abus. Beaucoup sont victimes d’accident de travail mais malheureusement, il n’y avait pas d’espace dédié pour pouvoir les recevoir. Ils parcouraient des fois les Centrales pour exposer leurs préoccupations. On a alors jugé opportun d’avoir un siège afin de les orienter et pourquoi pas recueillir un certain nombre d’informations avec eux, comme données statistiques », a détaillé M. Tano Honorat.

Cette œuvre a été également saluée par plusieurs partenaires de la Plateforme, entre autres, Friedrich Erbert Stiftung et l’Organisation internationale du travail (Oit).

Kattia Paredes Moreno, spécialiste principale des activités pour les travailleurs, représentait à cet effet l’Oit à la cérémonie d’inauguration. Selon elle, la disposition d’un tel siège va dorénavant aider, non seulement à une meilleure gestion des défis liés à la migration.

Mais aussi et surtout, cette initiative des Centrales syndicales va jouer un rôle crucial dans l’implémentation des projets en lien avec ce type de travailleurs que son organisation entend mettre sur pied.

La meilleure orientation que cette intersyndicale appelle de tous ses vœux c’est également de sensibiliser ces migrants à la connaissance et à l’application des lois des pays d’accueil.

« Vous voulez aller dans un pays qui n’est pas le vôtre, il est essentiel de vous approprier les lois de celui-ci. Et c’est tout cet ensemble que nous essayons de développer », a relevé le coordonnateur de Pcsm-Ci.