Ma Famille : Akissi Delta rend un vibrant hommage à Michel Bohiri à l’occasion de son anniversaire

Le célèbre acteur ivoirien Michel Bohiri, a soufflé une bougie de plus le jeudi 18 avril 2024. Et pour l’occasion, Akissi Delta, la productrice de la série africaine « Ma Famille », lui a rendu un vibrant hommage sur Facebook.

La célèbre actrice, comédienne et productrice de la série à succès « Ma Famille », Akissi Delta a fait une belle et émouvante déclaration à l’acteur ivoirien, Michel Bohiri, pour son anniversaire le jeudi 18 avril 2024. « ..Sacré MICHEL, el MAESTRO… Après méditation de la si brève et si profonde légende << En fait c’est nous qui passons, et non le temps !…>> , qu’il ajoutait à cette photo sur sa page, j’ai été, une fois de plus, fascinée par la magie du TEMPS. Ce dernier qui, souvent illustré par un sablier, poursuit majestueusement son œuvre dans le plus beau des calmes.

En parlant du temps en question, je rends donc grâce au Maître des Temps et des Circonstances d’avoir permis à la fraternité qui me lie à BOHIRI de s’inscrire dans le temps, pendant longtemps.

Alors que la Providence lui accorde de souffler une bougie de plus en cette date du 18 avril, je voudrais, pour la énième fois, de façon publique, témoigner ma gratitude à Michel de ce que notre collaboration professionnelle au sein de LADproduction nous ait davantage conduits, chacun de son côté, à des nouveaux horizons, à de nouvelles opportunités, à de belles rencontres humaines, à de passionnantes expériences…Et ce, depuis bientôt trois décennies », a écrit la directrice de LAD Production.

Elle a poursuivi en levant un coin de voile sur les qualités de ce valeureux homme : « Aussi, ceux qui ont la chance de fréquenter Michel, évoqueront, certainement à l’unanimité, son intelligence et son amour acharné pour le travail, son art. Ces deux qualités de lui parmi tant d’autres qui ne laissent personne indifférent: c’est véritablement un grand BOSSEUR le monsieur là !

S’il m’était permis de synthétiser mon propos, je dirais que Michel et moi, ce sont surtout des relations de disponibilité, d’appréciation de respects mutuels. »