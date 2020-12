MABRI Toikeusse depuis sa cachette : « Nous n’avons pas le droit de renoncer et d’abandonner la Côte d’Ivoire »

Frères et sœurs, Chers compatriotes, 2020 a été une année douloureuse pour le peuple ivoirien à plus d’un titre. La COVID-19 a emporté des êtres qui nous sont chers, modifié notre mode de vie et altéré notre économie.

L’espoir de la consolidation de la Paix sociale et de la Démocratie, à l’occasion de l’échéance présidentielle, a été déçu au regard de l’incidence négative de ce RDV manqué sur la cohésion nationale. L’initiative d’un Dialogue National fécond a été étouffé par ceux qui ont tôt fait d’oublier les enseignements de notre Maître et je le cite: ” le Dialogue est l’arme des forts (…) l’arme de ceux qui font passer l’intérêt général avant leur intérêt particulier, avant les questions d’amour-propre”.

Notre peuple est dans le doute. Les Ivoiriens ne reconnaissent plus leur pays. Les amis de la Côte d’Ivoire s’interrogent et désespèrent de nous. Nous n’avons pas le droit de renoncer ; nous ne devons pas nous laisser aller au désespoir et abandonner la Côte d’Ivoire ; nous n’avons pas le droit d’arrêter notre Combat pour la Paix, la Démocratie et la Justice. Notre amour du prochain et de la Patrie ainsi que notre engagement à “Bâtir la Nation Ivoire” doivent prendre le dessus sur toutes les autres contingences. Écoutons Nelson Mandela qui nous enseigne que ” le Vainqueur est le Rêveur qui n’abandonne jamais ” et méditons la parole de Martin Luther King qui affirme : “Il faut accepter les déceptions passagères mais conserver l’espoir pour l’éternité “.

2021 s’ouvre devant nous avec son lot d’opportunités et de belles promesses. Sachons en tirer le plus grand bénéfice et nous mettre au service de la Nation, au service des autres, en intégrant profondément la parole philosophique du Sage de Yamoussoukro qui rappelait que “c’est l’homme qui fait la fonction et non pas la fonction qui fait l’homme.” Puissent nos Choix en 2021, nos engagements et notre Combat, être le reflet de nos Vœux intimes et non celui de nos peurs ! Car “c’est toujours impossible jusqu’à ce que ce soit réalisé” (N. Mandela).

Puisse le Seigneur des Cieux, le Souverain, nous prendre en pitié, nous guider, de sorte que nos actions conduisent au Rassemblement et à la Paix pour la construction nationale ! Je formule les vœux les meilleurs en cette nouvelle année pour ma famille, pour nos ami(e)s, pour les militants de l’UDPCI et de la Plate-forme Arc-en-ciel, pour la classe politique ivoirienne ainsi que pour tous nos compatriotes et les amis de la Côte d’Ivoire. Bonne et Paisible année 2021! Dieu nous bénisse abondamment !

Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI

Ancien Ministre d’Etat

Député à l’Assemblée Nationale,

Président de la Région du Tonkpi,

Président de l’UDPCI,

Président de la Plate-forme Arc-en-ciel.

Comments

comments