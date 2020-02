Mabri Toikeusse recule face à Ouattara et Gon « Je n’ai fait aucune déclaration de candidature »

Le Rhdp était en séminaire d’évaluation mercredi au casino de l’Hôtel Ivoire. À l’issue du séminaire, Adama Bictogo s’est adressé à la presse. Pour le directeur exécutif du parti présidentiel, il s’agissait là d’une recommandation de la feuille de route du président du parti. aussi a-t-il relevé que les coordinations départementales et sous-préfectorales sont installées et que le travail de maillage du territoire continue pour gagner plus d’adhésions au-delà des militants du Rhdp.

Présent aux côtés de Bictogo, le ministre de l’enseignement supérieur Mabri Toikeusse a répondu à la question de sa candidature annoncée. L’encore président de l’Udpci a nié avoir fait acte de candidature. Un exercice difficile auquel il s’est livré tant son message paraissait alambiqué.

« Je crois que ce n’est pas moi qui l’ai annoncé non. On est ici, on sort d’une séance importante de travail du Rhdp et je voudrais féliciter le directeur exécutif pour cette initiative pertinente. Vous avez écouté le président du parti à l’occasion de la présentation des vœux. Il a défini un calendrier. Nous nous inscrivons dans ce calendrier. Toutes ces questions qui concernent nos débats internes seront sur la table lors de nos débats. Pour le moment, il ne s’agit pas de cela et je n’ai fait aucune déclaration », a déclaré sans sourciller, le vice-président du directoire du Rhdp.

