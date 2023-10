Madagascar : la Bad lance un rapport sur les perspectives économiques

Sous le thème « mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte », l’édition 2023 du rapport des Perspectives économiques pour Madagascar a été inaugurée jeudi 28 septembre par Adam Amoumoun, représentant de la Bad dans la Grande île. Un communiqué parvenu mardi à APA indique que le document propose « des recommandations politiques visant à éclairer les politiques nationales et à alimenter le dialogue avec les partenaires au développement sur la résilience climatique et le financement en faveur de l’action climatique et de la croissance verte ».

Plus d’une cinquantaine de personnes, parmi lesquelles des représentants des administrations publiques et du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, ont pris part aux discussions qui ont été « riches et constructives ».

Alors que le portefeuille actif du Groupe de la Bad à Madagascar comptait 23 opérations, pour un montant total de 646 millions de dollars, à la date du 31 août 2023, le directeur général de l’Économie et du Plan, Olivier Ramiandrisoa qui représentait le ministère malgache de l’Économie et des Finances, a mis l’accent sur les enjeux croissants des changements climatiques sur l’économie locale. Il a également souligné que ce rapport était un document pouvant servir de référence aux différentes parties prenantes pour l’élaboration des stratégies de lutte contre les effets des changements climatiques dans son pays.

Économiste en chef et vice-président de la Bad chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances, Kevin Chika Urama a insisté sur « l’importance des rapports » pour aider les pays africains à mieux se préparer à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP 28) qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre prochains à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Pour sa part, le responsable de la banque panafricaine dans le pays insulaire a rappelé que les Perspectives économiques en Afrique (PEA) sont un rapport phare produit chaque année par l’institution qu’il représente. En complément du rapport principal, elle publie annuellement des rapports sur les Perspectives économiques régionales et des rapports pays.

« Dans le cadre du Document de stratégie-pays 2022-2026 (pour Madagascar, dont l’objectif est de soutenir l’accélération de la transformation structurelle de son économie pour une croissance verte et à créer des emplois verts, la Banque africaine de développement continuera d’accompagner le pays à renforcer sa résilience climatique et à mobiliser davantage de financements climatiques », a souligné M. Amoumoun.