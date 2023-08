Madagascar: quand déstabiliser et instrumentaliser deviennent des instruments du jeu politique

Sylvie Aya Attia, enseignante, économiste et entrepreneure, a procédé à la dédicace de « Ba-tingé » et « Le temps du changement », deux œuvres littéraires traitant respectivement du développement personnel pour enfants de 5 à 7 ans et pour adultes. C’était le 26 août 2023 à l’espace Waly Keto à Cocody-Riviera Bonoumin.

Selon Sylvie Aya Attia, spécialiste en développement personnel pour enfants et adultes, le premier livre, « Ba-tingé » signifie en langue Akan précisément en baoulé : « l’enfant se réveille ». Elle a expliqué que c’est un manuel pour permettre à l’enfant de se développer et prendre conscience de son identité.

A l’entendre, « Ba-tingé » est un livre d’activité qui peut être utilisé à la maison comme dans les écoles. A l’intérieur, a-t-elle indiqué, on y trouve de petites histoires de résolution de conflits.

« Il est très important d’apprendre déjà en bas âge parce qu’il y a tellement de soucis, notamment des personnes qui n’arrivent pas à gérer leur colère. Cela s’apprend de 0 à 7 ans », a-t-elle dit.

Quant au second livre « Le temps du changement », l’enseignante a affirmé qu’il a été écrit dans l’optique d’amener les adultes à un changement de mentalité. « Il est temps de changer notre manière de voir les choses pour bâtir des nations plus fortes. Mais aussi de connaître sa vraie identité », a déclaré Sylvie Aya Attia.

« Ba-tingé » est un livre d’activité de 27 pages avec une table de matières comprenant 4 grandes parties. A savoir, « Qui suis-je ? » et « Mon environnement » pour la première et la seconde partie. Quant à la 3e partie, elle est intitulée : « Discours/résolution de conflits » et la 4e consacrée à la « Conclusion ».

Par ailleurs, « Le temps du changement » comprend 80 pages. Le livre traite, entre autres, de « l’identité », du « travail en équipe », de la « reprogrammation », etc.

Notons que Sylvie Aya Attia est aussi servante de Dieu, philanthrope (Personne généreuse et désintéressée) et activiste politique.