Magasin de Daysie brûlé : le procureur est saisi

Suite à l’incendie qui a détruit le magasin de la chanteuse Daysie, on apprend de sources bien renseignées que le procureur est déjà saisi.

La chanteuse Daysie traverse des moments difficiles depuis quelques jours. Son magasin de vente de bijoux, vêtements et autres articles, a été victime d’un incendie. L’ampleur des dégâts est énorme. Tout est visiblement parti en fumée.

Suite à ce drame, le procureur est déjà saisi. Pour le moment, on ne sait pas si la victime même a porté plainte, mais selon le blogueur analyste Jean Christian Konan, « l’affaire a été transmise au procureur ».

Dans l’entourage de Daysie, beaucoup soupçonnent un incendie d’origine criminelle. Les messages d’alerte publiés quelques jours avant le drame, par la chanteuse elle-même, confortent cette thèse.

« Je suis harcelée. Je me demande si le simple fait d’avoir mis en place cette activité devrait faire de moi une cible à abattre ? Je suis épuisée et surtout convalescente », avait-elle posté.

Pour l’instant, il n’est pas possible d’indiquer avec certitude ce qui s’est réellement passé. Les investigations de la justice vont certainement éclairer la lanterne des uns et des autres.