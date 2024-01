Magic System: leur chanson «Magic in the Air» remporte plusieurs prix en France

Le single « Magic in the Air » du groupe Magic System, continue de faire parler de lui en France. Il vient de recevoir deux distinctions.

Le quatuor ivoirien de Zouglou, composé de A’Salfo, Tino, Goudé et Manadja continue de faire la fierté de la Côte d’Ivoire dans le monde. Depuis la sortie de leur premier album « 1er Gaou », le groupe ne cesse d’aller de succès en succès, en remplissant les salles et les stades lors de leurs différents concerts en Afrique, comme en Europe.

En effet, le single « Magic in the Air » sorti en 2014, et devenu par la suite l’hymne officiel de l’équipe de France durant la Coupe du Monde 2018 en Russie vient d’être distingué en France. Cette chanson extraite de la chanson « C’est la vie », de l’artiste algérien, Khaled et produite par le producteur américano-marocain RedOne, a reçu deux grosses distinctions.

La bonne nouvelle a été annoncée par le Lead Vocal du groupe, A’Salfo à travers une publication sur sa page Facebook. « Il ne manquait plus que ça à la collection et grâce à Dieu, ça y est! « Magic in the air » certifié disque de Diamant en France et Triple disque de Diamant en export certifié SNEP. On va fêter ça avec tous les fans après la CAN (trop concentrés actuellement)», a-t-il écrit.