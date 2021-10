Maitre Habiba Touré : “Gbagbo Laurent ne crée pas un nouveau parti pour se présenter en 2025”

L’actualité politique ivoirienne est majoritairement marquée par le nouveau parti que le président Laurent Gbagbo est entrain d’asseoir au détriment du FPI qu’il a dû être obligé d’abandonner entre les mains d’Affi N’guessan.

Hier lundi 11 octobre 2021 à 20H sur la chaîne ivoirienne Life Tv, son avocate et chef de cabinet, Mme Habiba Touré, a été invitée sur le plateau de l’émission “Life talk” pour parler du congrès de ce nouveau parti politique qui se tiendra les 16 et 17 octobre 2021. La question a été posée à l’avocate de savoir si Laurent Gbagbo a mis sur pied ce nouvel instrument politique pour se présenter comme candidat en 2025. À cette question, elle répond ceci:

“le président Gbagbo ne crée pas un nouveau parti pour se présenter comme candidat à l’élection présidentielle 2025, il le fait pour réunir tous ceux qui se reconnaissent en lui. Ce n’est pas qu’il crée un nouveau mouvement pour juste s’asseoir et se proclamer chef. Rien ne montre qu’il sera obligatoirement le candidat de ce parti-là en 2025, ce n’est pas l’objectif pour lequel un nouveau parti est créé”.

Le chef du cabinet de l’ancien président est très clair et ferme sur cette décision; Gbagbo Laurent n’a pas pensé forcément à un éventuel fauteuil présidentiel dans l’avenir avant de décider de créer un autre parti politique. Elle a montré que l’homme pour qui elle travaille depuis très longtemps, et qu’elle connaît parfaitement, ne cherche pas à faire asseoir son règne sur tous les militants qui lui sont favorables.

Ce congrès qui se tiendra le 16 et le 17 octobre 2021 à l’hôtel ivoire vient pour clarifier les choses. Ceux qui se reconnaissent en Gbagbo le rejoindront et ceux qui pensent qu’ils n’ont plus rien à voir avec la vision de cet homme politique ne viendront pas. C’est très simple à comprendre. En ce qui concerne l’élection présidentielle de 2025, rien ne confirme que le président Gbagbo sera candidat, surtout avec l’idée de la limitation d’âge qui pourrait être votée par les députés ivoiriens.

Avec Soldatduciel

