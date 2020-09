Major Doumbia à Guillaume Soro : ”Ses menaces depuis Paris, ne sont que des cris de désespoir d’un homme politiquement fini”

“Triste fin pour un homme, réduit à jouer le rôle de Kakamou (épouvantail), pour effrayer ceux qui ne le connaissent pas, alors que personne ne suivra en réalité cet homme seul et isolé, dans son aventure personnelle ambiguë !”, Major Doumbia ne fait que lancer des piques à l’ancien chef de la rébellion ivoirienne depuis sa dernière sortie médiatisée.

Pour le Professeur Major Doumbia ( Rhdp), l’ex-PAN, et Premier ministre, actuel président de Génération et Peuple Solidaire ( GPS), Guillaume Kigbafori Guillaume tend vers sa ruine totale.

“Tout le monde sait qu’il a profité de la rébellion du 19 septembre 2002 pour voler et s’enrichir et qu’aujourd’hui, il est à la recherche du pouvoir ou d’une parcelle de pouvoir, pour se protéger et bénéficier d’une impunité, pour se protéger de la justice, à cause des crimes de sang qu’il a commis dans sa quête d’enrichissement. Il se bat pour lui-même et personne ne le suivra dans son aventure personnelle, car il a volé pour lui et sa famille et non pour faire du bien au peuple. Ses menaces depuis Paris, ne sont que des cris de désespoir d’un homme politiquement fini”, a-t-il affirmé sur les réseaux sociaux .

Sapel MONE

