Major Doumbia accuse : “Toi kanigui tu as été complice par ton silence des assassinats de Morel et Kone Moussa”

Dr Doumbia S. Major semble réveiller les vieux démons suite à la démission de l’honorable Soro Kanigui du groupe parlementaire Rassemblement.

Pour féliciter l’ex compagnon de Monsieur Guillaume Kigbafori Soro, Doumbia S. Major procède ce jour à une humiliation de Soro Kanigui,

“Comment tu peux suivre un type qui ne supporte pas la contradiction et qui va jusqu’à faire assassiner des gens simplement pour divergences de vues.

Toi kanigui tu as eu la chance d’avoir critiqué Soro au moment où il n’a plus le contrôle sur des éléments armés. Si c’était au temps de la rébellion, il y a longtemps ton corps avait disparu. Et toi même tu le sais.

Un mec qui a demandé que Hydriss Parametre ne sorte pas vivant de l’amphithéâtre, simplement parce que ce dernier lui avait porté une contradiction publique , en mentionnant le caractère nocif pour les CV des étudiants, du maintien d’un mot d’ordre de grève qui allait aboutir à une année blanche.

C’est ce comportement foncièrement antidémocratique et hostile à la contradiction qu’on a vu à l’occasion de sa réponse injurieuse à l’endroit de dame Yao qui, sur Afrique média, a démonté publiquement ses mensonges. Il est entré dans une colère verte et s’il en avait la possibilité, cette dame ne serait plus de ce monde.

Toi kanigui tu as été complice par ton silence des assassinats de Morel et Kone Moussa ; tu n’as pas osé dénoncer la disparition du caporal Diaby, de chef Youl etc…qui ont fait que donner des avis ou opinions divergentes de celles de Guillaume Soro, l’homme qui fait régner la pensée unique et qui ne supporte pas la contradiction.

Te voici victime de putsch, venant de l’éternel putschiste violent que toi-même tu as soutenir.

J’espère que tu en tireras les leçons et enseignements pour le reste de ta vie.

Vous êtes nos jeunes frères, quand on vous donne des conseils s’agissant de quelqu’un que nous connaissons avant vous, il faut y prêter attention.

Un type comme ça, qui n’a pas le pouvoir et voyez comment il se comporte de manière hostile à la démocratie, et c’est lui qui parle de démocratie et qualifie d’autres de dictateur et d’autocrate, “a-t-il signifié sur sa page Facebook.

Sapel MONE

