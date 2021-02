Maladie de Guéi Vêh, la ministre de la culture déclare: ”l’Etat l’a toujours soutenu”

Le ministère de la culture et de la francophonie a tenu à recadrer les choses. Selon le département dirigé par Madame Raymonde Goudou Coffie, Guéhi Veh a toujours été assisté et il bénéficie même d’un don mensuel de 300.000 francs. Il a fait toutes ces précisions renversantes dans un communiqué publié sur la toile. » Le Ministère de la Culture et de la Francophonie a toujours accordé une oreille attentive aux problèmes que rencontrent les acteurs du monde des Arts et de la Culture.

Gueï Vèh, dès la survenue de sa maladie, a été soutenu financièrement. Et sur proposition de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Docteur Raymonde GOUDOU COFFIE, il bénéficie du don mensuel de 300 000 frs que le Chef de l’Etat octroie aux icônes des Arts et de la Culture. Au regard de tout ceci, l’État soutien suffisamment les artistes. » Voilà qui pourrait bien amener à s’interroger sur les motivations de l’acte de Guéhi Veh. L’argent ne suffit-il pas à couvrir les soins ? Était-ce la meilleure façon d’attirer les regards sur sa situation ? Dans tous les cas, beaucoup de bonnes volontés seront surprises par le contenu de ce communiqué du ministère.

Perle Lola

Comments

comments