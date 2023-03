Mali: accusations d’exactions de l’armée et du groupe paramilitaire Wagner à Ouenkoro

L’opération a eu lieu il y a une semaine, les 23 et 24 mars 2023, dans la commune de Ouenkoro, dans le cercle de Bankass, dans la région de Mopti. Selon plusieurs sources civiles et sécuritaires, locales et internationales, les militaires maliens et leurs supplétifs russes ont lancé leur attaque à l’occasion du jour de foire hebdomadaire.

Une stratégie devenue habituelle, l’armée ciblant les jihadistes lorsqu’ils viennent se ravitailler, mais qui expose de fait tous les civils également présents : commerçants, clients, habitants de Ouenkoro ou des communes alentours.

Les sources jointes par RFI décrivent l’arrivée d’hélicoptères, qui ont ouvert le feu sur les personnes s’étant mises à courir. S’en sont suivies des opérations de ratissage au sol, maison par maison.

Vingt-deux à 26 personnes, selon les sources, auraient été tuées. Des arrestations ont également eu lieu – aucun chiffre n’a pu être recoupé à ce stade – et des boutiques ont été incendiées.

Dans un communiqué publié vendredi dernier, l’armée malienne fait état de nombreuses opérations menées depuis le 12 mars : « opérations aéroportées », « missions de reconnaissance offensive », « frappes aériennes »…

149 « terroristes » tués

Bilan affiché : 149 « terroristes » tués, une trentaine d’interpellations et plusieurs « sanctuaires terroristes » détruits dans diverses localités du centre et du nord du Mali, dont Ouenkoro. Mais le communiqué ne donne aucun détail spécifique sur ce cas. Sollicitée par RFI, l’armée malienne n’a pas donné suite.