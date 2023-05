Mali : la date du référendum sera-t-elle respectée ?

Le milieu de terrain chilien était le coéquipier de l’Argentin à Barcelone et a commenté les récents épisodes au Parc des princes.

Arthur Vidal était le dernier ami de Lionel Messi à commenter, ce vendredi, les insultes dont l’Argentin a été la cible ces derniers jours lors d’une manifestation de supporters du PSG près du Parc des Princes.

Le milieu de terrain chilien a pris la défense de son ancien coéquipier à Barcelone, soulignant que les gens sont «fous» de manquer de respect aux meilleurs du monde.

«Je souhaite toujours le meilleur à Leo, il saura quelle est la meilleure décision [de quitter le PSG ou non] pour lui et sa famille. Des insultes ? C’est fou, les gens sont chaque jour plus fous, on ne peut pas insulter les meilleurs du monde», a commencé par dire Vidal, cité par ESPN.

«C’est de le regarder jouer. Ils n’ont pas bien fait en Ligue des champions, en Coupe, mais en championnat, ils ont été les meilleurs. En plus, c’est un champion du monde. Il a été présent à presque tous les matchs, il n’a jamais été blessé», a-t-il souligné.

«La plupart des buts ont été marqués par Leo avec Mbappé. Et la plupart des passes sont les siennes. Donc c’est fou qu’ils attaquent toujours les meilleurs, mais c’est le football et c’est les gens», a-t-il conclu.