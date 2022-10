Mali: l’affaire des soldats ivoiriens détenus à Bamako «ne concerne pas l’ONU»

Le ministre des Affaires étrangères malien Abdoulaye Diop a expliqué fermement la situation des soldats ivoiriens détenus à Bamako au Conseil de sécurité mardi, alors que certains membres comme les pays africains, la Norvège et l’Albanie réclamaient une résolution du différend entre Bamako et Abidjan.

Abdoulaye Diop a précisé la mise en place, suite à cet épisode, d’un cadre permanent de concertation de haut niveau entre le gouvernement et la mission de la Minusma.

Le ministre des Affaires étrangères malien a mis en garde les instances de l’ONU à conserver une approche constructive. « La mission elle-même établit clairement qu’il n’y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. La justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations unies. Et malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations unies et la Côte d’Ivoire, le Gouvernement du Mali s’est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l’esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé les relations entre le Mali et le Côte d’Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. »

Le ministre des Affaires étrangères de la transition malienne précise que « cette médiation a déjà permis la libération, pour raisons humanitaires, de trois femmes soldats. »

Abdoulaye Diop a ajouté devant le Conseil de sécurité de l’ONU, que « pour donner toutes les chances cependant au processus diplomatique d’aboutir, le Mali lance un appel aux différents intervenants à éviter tout parti pris et à inscrire leurs démarches dans une approche seulement constructive pour trouver une solution. C’est surtout cela qui est attendu de nos partenaires, mais c’est surtout ce qui est attendu des Nations unies. ».

Comments

comments