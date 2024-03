Mali : le colonel Alpha Yaya Sangaré arrêté

Le colonel Alpha Yaya Sangaré a été arrêté à Bamako dans la soirée du samedi 02 mars 2024. Cette arrestation fait suite à la polémique suscitée par son ouvrage «Mali : le Défi du terrorisme en Afrique».

Alpha Yaya Sangaré n’est plus libre de ses mouvements. Les raisons officielles de son arrestation en sont pas encore dévoilées, mais elle coïncide avec la sortie de son livre à polémique.

«Mali : le Défi du terrorisme en Afrique», dans cet ouvrage, cet officier de l’armée malienne évoque des exactions que l’armée aurait commises sur des civils. « Depuis 2016, les FDS se sont livrées à des exactions à l’encontre de personnes accusées de faire partie des groupes terroristes », -a-t-il écrit dans cet ouvrage de 400 pages.

Les passages du livre mettant en cause les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ne sont pas du goût des autorités maliennes. Le ministère de la Défense et le ministre d’État chargé de l’administration territoriale et porte-parole du gouvernement sont montés au créneau pour dénoncer les propos du colonel.