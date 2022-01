Mali : le PM Choguel Maïga dit ses vérités a la CEDEAO en répondant aux questions d’un journaliste

Suite à une série de question d’un journaliste sur la situation du Mali le PM Choguel Maïga se prononce . Voici ses dits

le Mali est une terre de dignité car le combat du mali redonne de l’espoir au africains de pouvoir s’assumé . Y a t-il pas un choix à faire entre la restauration de la dignité de notre peuple ? de sa souveraineté ? de son intégrité et de sortir de ses institutions ? le peuple malien avisera le moment venu .

La CEDEAO veut nous intimidé , mais notre peuples et notre armée les attend les pieds fermes. On nous faire une mauvaise guerre , on ne peut pas aimer le mali plus que les maliens .

Le gouvernement du colonel Assimi Goïta avons décidé que nous allons plus demander d’autorisation à qui que ce soit pour survoler notre territoire . Nous voulons restaurer la dignité , la souveraineté , l’indépendance et la fierté du peuple malien et africain .

La guerre psychologique ne peut pas nous perturber ; l’intoxication et l’intimidation ne peut pas nous perturber.

