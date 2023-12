Mali : les médias sans licence appelés à se mettre en règle

Le gouvernement malien a récemment annoncé que les médias sans licence devront se mettre en règle dans un délai de trois mois. Cette décision vise à réguler le secteur des médias dans le pays et à garantir que toutes les entreprises de presse opèrent légalement.

Selon les autorités, de nombreux médias exercent actuellement sur le territoire malien sans licence, ce qui pose des problèmes en termes de contrôle et de régulation. En exigeant que ces médias se mettent en règle, le gouvernement espère améliorer la qualité de l’information diffusée et renforcer la transparence dans le secteur. Ainsi, un moratoire de trois mois leur a été donné. Il faut préciser que cette situation concernant surtout les radios.

« Malgré l’ouverture de plusieurs périodes de mise en conformité en 2017, 2018, 2019 et 2020, de nombreuses radios n’ont pas encore finalisé la procédure à travers la signature d’une convention avec la HAC et l’obtention d’une autorisation. Une dernière période de régularisation de ces radios est ouverte […] jusqu’au 31 mars 2024 », a constaté la Haute autorité de la communication (HAC) dans sa note reprise par plusieurs médias locaux.

En effet, les médias concernés devront donc déposer une demande de licence auprès des autorités compétentes et se conformer aux exigences légales en vigueur. Ce processus permettra de vérifier la légitimité des médias et de s’assurer qu’ils respectent les normes professionnelles et éthiques.

Par ailleurs, les médias qui ne se conformeront pas à cette exigence dans le délai imparti pourraient faire face à des sanctions, telles que la fermeture de leurs activités ou des amendes financières. Il reste à voir comment cette décision sera mise en œuvre et quelles seront les conséquences pour les médias sans licence au Mali.