Mali : libération de l’otage Gerco van Deventer

Gerco van Deventer est désormais libre de ses mouvements. Selon les informations rapportées ce dimanche, l’otage sud-africain, détenu en captivité depuis 6 ans, a été finalement libéré.

En otage depuis 6 ans, l’infirmier sud-africain, Gerco van Deventer va enfin retrouver sa famille et proches. Selon l’information divulguée par la fondation sud-africaine Gift of the Givers, la libération est intervenue samedi 16 décembre.

La fondation a précisé qu’aucune rançon n’a été versée aux ravisseurs qui réclamaient 500 000 dollars. Selon ses dires, la famille n’a pas les moyens de payer cette forte somme.

Compte tenu de la situation sécuritaire dans certaines zones du Mali, la libération n’a pas été possible via l’une des frontières. C’est finalement l’Algérie qui a décidé de faciliter l’opération. Gerco van Deventer a été donc libération via l’Algérie où il a été remis aux autorités.

Blessé lors de sa captivité, l’infirmier sud-africain est actuellement hospitalisé. Après cette étape, la fondation a assuré que des dispositions seront prises pour le ramener en Afrique du Sud, auprès de sa famille, qui prie depuis 6 ans pour son retour.

Pour rappel, Gerco van Deventer avait été kidnappé en 2017 en Lybie. Ses ravisseurs l’ont vendu au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (Jnim). Il a été par la suite envoyé au Mali où il a été détenu jusqu’à sa libération.