Les jours de l’opération Barkhane sont désormais comptés: dans quelques mois la plus longue opération extérieure de l’armée française laissera la place à une nouvelle opération confiée aux forces spéciales. Plusieurs bases avancées au nord du Mali comme celles de Tessalit et de Kidal seront bientôt fermées. Un redéploiement qui va nécessiter un énorme travail logistique, en particulier sur la base de Gao, qui est la plus importante emprise militaire française au Mali.

