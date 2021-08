Mali: mort d’IBK, rumeur ou réalité?

Alors que la rumeur circule sur le fait que l’ancien président malien Ibrahim Boubacar Keita serait décédé, on apprend que l’homme se porte bien et se trouve à Bamako la capitale du Mali.

IBK n’est pas mort. C’est ce qui ressort de l’information rapportée par le correspondant de la radio française RFI au Mali, Serge Daniel. Selon le journaliste citant un proche de l’ancien président malien, IBK est rentré au pays après une visite de santé à l’extérieur. Il se porte très bien et n’est donc pas malade, encore moins mort.

L’ancien président a été chassé du pouvoir en août 2020 après que le peuple s’est révolté contre sa gouvernance et la gestion faite des fonds publics par lui et son entourage. Un collectif composé de partis politiques et de la société civile a manifesté pendant des jours avant que, comme pour accéder aux exigences des manifestants, l’armée ne dépose IBK. Depuis l’homme n’est plus apparu en public.

Melv Le Sage

Comments

comments