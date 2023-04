Mali: plusieurs attaques de présumés jihadistes à Sévaré, dans le centre du pays

Au Mali, de présumés jihadistes ont mené plusieurs attaques ce samedi 22 avril dans la localité malienne de Sévaré, située au centre du pays. L’attaque la plus osée a été lancée contre l’aéroport de Sévaré et « le camp militaire des Russes », « instructeurs », selon Bamako, « mercenaires russes » du groupe Wagner, selon plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis. Ce camp est situé juste à côté de l’aéroport de Sévaré.

Explosions de voitures piégées, tirs à l’arme lourde… De présumés jihadistes ont visé, ce samedi 22 avril, plusieurs endroits stratégiques de la localité malienne de Sévaré.

Nous sommes là, au centre du Mali, dans la région de Mopti. Les détonations d’armes ont été entendues à plus de 15 kilomètres à la ronde. Dans une partie de la matinée de ce samedi 22 avril, les populations sont restées enfermées chez elles.

L’attaque la plus osée a visé une double cible : l’aéroport de Sévaré (le plus important, au Centre) et le camp militaire qui jouxte les lieux et qui abrite notamment des Russes, instructeurs selon Bamako, mercenaires du groupes Wagner, selon plusieurs pays occidentaux dont les États-Unis.

Les casques bleus de l’ONU de nationalité sénégalaise dont le camp est situé tout juste à côté de l’aéroport ont permis d’éviter le pire. Ils ont stoppé la progression des jihadistes vers le camp communément appelé « le camp militaire des Russes ».

À la mi-journée de ce samedi, plusieurs bilans de ces attaques circulent. Au moins un avion de l’armée malienne a été aperçu dans le ciel de Sévaré par les habitants.