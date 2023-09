Mali : réactions après le report de la présidentielle

Alors qu’ils s’étaient engagés à rendre le pouvoir aux civils, les militaires au pouvoir au Mali ont annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024. Un report qui a aussitôt fait réagir la population malienne.

Alors qu’ils s’étaient engagés à rendre le pouvoir aux civils, les militaires au pouvoir au Mali ont annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024. Un report qui a aussitôt fait réagir la population malienne. Dans les rues de Bamako, il y a d’abord ceux qui ne comprennent pas cette décision.

“On a fait une première transition de 18 mois. On nous a dit que les problèmes vont être résolus et qu’on va aller aux élections, ensuite, on nous a demandé d’accorder un peu plus de temps encore, on leur a accordé encore 24 mois et après on veut faire un autre report pour une date ultérieure, c’est-à-dire, on ne sait même pas quand les élections vont tenir. Donc, pour nous, franchement, c’est déplorable parce que l’un des principes de la République, c’est le respect de nos engagements. Pour nous, nous devons être capables de respecter nos engagements vis-à-vis de notre propre population d’abord. Parce qu’il faut reconnaître que l’engagement a été pris pour les Maliens d’abord”, explique Makan Souaré, membre du parti Yelema.

À leur arrivée au pouvoir, les militaires s’étaient d’abord engagés organiser des élections présidentielles et législatives en février 2022, avant de les reporter. Pour ce nouveau report, les autorités expliquent que des raisons techniques empêchent le scrutin de se tenir à la date prévue. Pour certains habitants de Bamako, cette décision est tout à fait justifiée.