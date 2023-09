Mali – Regain de tensions: Assimi Goïta annule les festivités de la fête de l’indépendance

Au Mali, si le 62ème anniversaire a été placé sous le signe de l’ « Union dans la souveraineté retrouvée », le 63ème anniversaire sera sous le signe de « la sobriété et l’esprit de solidarité nationale ». Au cours du conseil des ministres de ce mercredi 13 septembre 2023, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita a décidé de suspendre les festivités prévues pour le 22 septembre 2023 afin de célébrer l’indépendance de notre pays dans la sobriété et l’esprit de solidarité nationale. Il a ainsi demandé au Gouvernement de rediriger les ressources financières allouées à ces activités pour venir en aide aux victimes des actes terroristes et soutenir les populations endeuillées.

En effet, cette décision est motivée par la série macabre d’attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des Forces de défense et de sécurité maliennes, à travers l’attentat sauvage et barbare contre le bateau « Tombouctou », les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, respectivement le 7, 8 et 12 septembre 2023.

De plus, le nord du Mali connaît depuis peu une reprise des hostilités entre les forces armées maliennes (Fama) et les anciens groupes rebelles à dominante touarègue. Les indépendantistes ont lancé mardi une offensive contre des positions de l’armée dans la ville garnison de Bourem, que les Fama ont dit avoir repoussée. Les deux camps ont fourni des bilans contradictoires, mais faisant état de dizaines de morts.