Mali: un internaute ivoirien réagit suite au procédé de la Cedeao

La réaction de l’internaute est dû à l’annonce de la Cedeao qui lance l’envoi dune délégation de haut niveau à Bamako et informe la montée en puissance de la force d’intervention ECOMOG

“La CEDEAO ce syndicat de malfaiteurs qui ne prospère que sur la souffrance du peuple : parle d’une montée en puissance d’ECOMOG ? Nous devons en rire ou pleurer ? Pour ma part je ris à gorge déployée. Ainsi il y a une montée en puissance d’ECOMOG et depuis Boko Haram règne en maître incontesté dans la bande Sahelo-Sahélienne ? Ainsi il y a une montée en puissance d’ECOMOG et depuis nous assistons à des attaques djihadistes, au Burkina , au Mali, en Côte d’Ivoire et pas plus tard qu’une semaine au Niger ? Voilà comment travail, cette organisation sensée défendre l’intérêt des peuples Ouest-africains . Voilà ce à quoi sert , cette organisation …. À même temps que nous condamnons ce coup de force au Mali , nous condamnons aussi cette manière de faire de la CEDEAO” a t’il réagit dans un commentaire.

Melv Sage

Comments

comments