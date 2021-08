Mama: les wê ont répondu massivement à l’appel de Laurent Gbagbo

Mama est présentement débordé. Le village natal du président Laurent Gbagbo, l’ancien chef d’État ivoirien, est bondé de monde. Tous, venus saluer le fils de Marguerite Gado et Paul Koudou Gbagbo.

Malgré le chant des sirènes, le pessimisme de certains militants et cadres Pro-Gbagbo, la rencontre à lieu depuis le début de cette journée du samedi 28 août 2021 à la résidence du président Gbagbo. Première victoire.

Le côté positif, pour avoir répondu massivement à cette invitation, les Wê, sans même le savoir, ont fait honneur au “Woody de Mama” non seulement, ils n’ont pas remis en cause son autorité, mais ils l’ont une fois de plus grandi.

En vrai, ce peuple et l’ancien chef d’État ivoirien ont une histoire en commun. Pour sa cause, ces derniers ont énormément perdu, famille, maison et autres biens importants pendant la crise électorale de 2010-2011. Ces derniers ont dû dire : “Tiens, le leader a parlé. Plus rien à rajouter. Direction Mama. ” Ce qui pourrait expliquer leur présence massive dans la région du Gôh (Gagnoa).

Après, le peuple ne sera l’unique a effectuer le déplacement. Le président Gbagbo effectuera sûrement une tournée dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

