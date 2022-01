Mama : une délégation des Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire reçue par Laurent Gbagbo

Le Président Laurent Gbagbo, Président du PPA-CI, a reçu, ce samedi 29 janvier 2022 à sa résidence de Mama, une délégation des Évêques Catholiques de Côte d’Ivoire.

Du 24 au 30 janvier 2022, se tient au Centre Emmaüs de Gagnoa, la 120ème Assemblée plénière de la Conférence Épiscopale des Évêques Catholiques Côte d’Ivoire (CECCI).

C’est donc une visite de courtoisie que ces Évêques Catholiques ont rendu au Président Laurent Gbagbo, dans son village natal. Au nom de la CECCI, les Évêques Catholiques ont exprimé leurs salutations fraternelles au Président Laurent Gbagbo et ont formé à son endroit des vœux de santé et surtout la Paix véritable en Côte d’Ivoire.

La délégation des Évêques Catholiques était composée de Mgr Ignace Bessi (Archevêque Métropolitain de Korhogo et Président de la Conférence Épiscopale de Côte d’Ivoire) , Mgr Jean Jacques Koffi Oi Koffi (Évêque de San-Pedro et vice-président de la Conférence Épiscopale de Côte d’Ivoire), Mgr Joseph AKE (Archevêque Métropolitain de Gagnoa) et Mgr Paul Dakoury Tabley ( Évêque émérite de Bassam).

