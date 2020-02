Mamadou Traoré aux partisans de Guillaume Soro « Ne vous laissez pas gagner par le découragement »

Mamadou Traoré demande aux partisans de Guillaume Soro « de ne pas se laisser gagner par le découragement » dans la lutte pour la quête du pouvoir.

Hier, lorsque le Président du RDR était l’objet d’un mandat d’arrêt international, lorsqu’il était en exil, lorsque les membres de sa direction étaient à la Maca, lorsque sa candidature à la présidentielle a été rejetée en 2000, beaucoup de cadres et militants de son parti étaient en proie au doute.

Beaucoup d’entre eux se demandaient si un jour il exercerait le pouvoir.

Lorsque qu’en septembre 2002 Laurent Gbagbo n’a pas été éjecté du pouvoir, beaucoup de cadres et militants du RDR étaient en proie au doute au point même que certains des leurs ont rejoint le Woody de Maman.

Lorsque le problème lié à la nationalité du patron du RDR battait son plein, certains de ses lieutenants avaient même envisagé le remplacer au profil d’un Ivoirien bon teint.

Mais malgré cela, malgré tous ces doutes qui avaient envahi le cœur de ses cadres et de ses militants, en novembre 2010, il a gagné les élections et en avril 2011, il a exercé le pouvoir jusqu’à aujourd’hui.

Cela devrait rassurer les Soroistes qui sont en ce moment en proie au doute suite au mandat d’arrêt lancé contre leur mentor, suite à son exil et suite aux arrestations de ses proches.

Hier, le mentor des gens au pouvoir, des gens du Restaurant a connu ce genre de persécution.

Hier les cadres de ce mentor ont connu des emprisonnements et même l’exil avec leur chef.

Mais cela ne les a pas empêché d’être aujourd’hui au pouvoir par les urnes après une rébellion et une crise post-electorale.

Hier, la rébellion et la crise post-electorale ont été les adjuvants de leur venue au pouvoir.

Inchallah, Guillaume Soro et ses hommes n’auront pas de tels adjuvants pour arriver au pouvoir.

Dieu leur tracera d’autres voies d’accession au pouvoir.

Dieu leur donnera d’autres moyens non violents pour arriver au pouvoir.

Ce n’est qu’une question de temps.

C’est pourquoi je demanderai au Soroistes de ne pas se laisser gagner par le découragement.

Beaucoup d’entre eux se demandent comment Guillaume Soro rentrera au pays et comment il fera en sorte de casser la machine de fraude du pouvoir qui est en ce moment en train d’être installée.

Je voudrais leur dire que les voies de Dieu sont insondables.

Il sait tout et peut tout.

S’Il a fait perdre le pouvoir aux plus grandes puissances et aux plus grands souverains de ce monde ,ce n’est pas en Côte d’Ivoire qu’Il va échouer car il n’aime pas les ingrats et les orgueilleux.

Je voudrais vous dire que Guillaume Soro n’a jamais échoué dans toutes ses initiatives.

Inchallah, il n’échouera pas dans son initiative de diriger ce pays dans un temps très proche.

Chers frères et sœurs Soroistes,ayez le moral et gardons le cap.

Notre victoire n’est pas loin.

Ne vous laissez pas affaiblir par le découragement et le doute.

Bonne journée.

