Mandat d’arrêt contre Soro: Doumbia Major fait de troublantes révélations

Doumbia Major, président du Congrès panafricain pour le renouveau (CPR), a animé une conférence de presse le 30 décembre 2019 relative à l’affaire Soro.

Pour le président du CPR, Guillaume Soro veut prendre les armes et plonger le pays dans une guerre civile et atteindre ses ambitions. Accusé de détournement des deniers publics et sous le coup d’un mandat d’arrêt internationale, Soro n’a pas pu comme prévu regagner la Côte d’Ivoire le lundi 23 décembre 2019. Le Congrès panafricain pour le renouveau a condamné cette manoeuvre orchestrée de Soro Guillaume. « Visiblement et malheureusement Soro n’a pas renoncé à la prise du pouvoir par les armes. Nous saluons la vigilance et la réaction des autorités » a déclaré Doumbia Major.

« Nous Saluons les actions qui ont permis de neutraliser les complices de Guillaume Soro et exhorte les autorités judiciaires à faire toute la lumière en recherchant et poursuivant tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin à ce projet funeste » a fait savoir Doumbia Major.

« Le projet funeste visait l’assassinat du président de la République, le premier ministre et nombreux leaders politiques, dont Doumbia Major qui venait en tête de liste » a-t-il conclure.

Lire sur Yeclo

Comments

comments