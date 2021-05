Manifestation contre le retour de Laurent Gbagbo/ Touré Alpha Yaya ( RHDP) en colère : “à un moment donné, dans la vie, il faut avancer”

Depuis leur acquittement à la CPI en mars dernier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé font toujours ľobjet de tractations politiques autour des conditions de leur rapatriement. Des négociations que dénoncent les victimes des violences liées à la meurtrière crise post-électorale de 2011. Une série de manifestation a été observée depuis le lundi 10 mai, pour exiger l’ arrestation des deux hommes dès leur arrivée en Côte ď Ivoire. Une sortie assez maladroite qui suscite des réactions dans les foyers en Côte d’Ivoire . L’honorable Touré Alpha Yaya, RHDP manifeste sa colère contre Issiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d’ivoire :

“Chers parents …

C’est avec beaucoup de peine que je vous vois manifester contre le retour de Laurent Gbagbo.

Mais, je pense qu’à un moment donné, dans la vie, il faut avancer.

Pour la paix et la réconciliation et pour l’avenir de nos enfants, nous ne devons pas être tournés en permanence vers le passé. Nous devons tourner définitivement la page noire de la crise ivoirienne .

Pour la réconciliation, il n y’a pas de sacrifice trop grand, dit-on. Aussi, concernant le retour de Laurent Gbagbo, ne vous focalisez pas sur la personne de l’ancien chef d’État, mais prenez plutôt en compte les millions de personnes qui le suivent et qui attendent son retour depuis une décennie.

Notre digne Président, le fils de Nabimtou Cissé, a même pris des dispositions pour faciliter le retour de son prédécesseur. Il a donc fait sa part en faisant preuve de pardon. Ainsi donc, manifester contre le retour de Gbagbo, c’est désobéir au chef. C’est manquer de respect à notre papa.

Ne voyons pas seulement nos intérêts, encore moins nos personnes mais pensons à nos enfants , pensons à la Côte d ivoire et pensons aux générations futures qui n’ont pas besoin de nos palabres et de nos haines.

N’écoutez pas ces quelques militants zélés qui tiennent des propos irrespectueux, irresponsables, provocateurs et irrévérencieux, non, ne vous laissez pas tromper par ces personnes. Avançons pour la paix, chers miens. Je vous aime!”



Sapel MONE

