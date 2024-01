Mariatou Koné invite les acteurs de l’école à redoubler d’effort

Dans son message de Nouvel An, Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de l’Éducation nationale, a exhorté les acteurs du système éducatif à redoubler d’effort.

D’entrée de jeu, Mariatou Koné a reconnu que la communauté éducative a fait du chemin pour la transformation du système éducatif national. La ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation en veut pour preuve le début de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (EGENA). Tout ceci amène la première responsable de l’école ivoirienne à croire en de belles perspectives à court, moyen et long termes.

« En cette nouvelle année, nous devons redoubler d’efforts pour renforcer notre système éducatif, garantir l’accès à une éducation de qualité à chaque élève, et promouvoir l’alphabétisation comme fondement de la réussite individuelle et collective », a continué Mariatou Koné.

Par ailleurs, la ministre a exprimé sa reconnaissance au corps enseignant pour le dévouement en vue de façonner la Côte d’Ivoire à travers l’éducation. Mariatou Koné a révélé que la contribution des enseignants et enseignantes est le fondement sur lequel repose l’avenir du pays.

« Je n’oublie pas les élèves, qui doivent privilégier le goût du travail et de l’effort, dans la persévérance, pour aboutir au succès dans leurs études, les parents d’élèves, partenaires essentiels pour l’encadrement de nos enfants, les partenaires techniques et financiers, pour leurs appuis multiformes, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, qui nous soutiennent au quotidien », a ajouté Mariatou Koné.