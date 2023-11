Maroc : L’inégalité du genre s’accentue dans les bas salaires

Le rapport annuel de l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME) a ​​révélé que les disparités par genre sont plus accentuées dans les bas salaires.

Dans ce rapport couvrant les années 2021 et 2022, l’OMTPME révèle que 51,2% des femmes employées ont gagné moins de 2.800 DH, contre 40,5% des hommes. Ces données portent sur un ensemble de 4.456.503 salariés, dont 1.463.032 femmes.

À mesure que les revenus augmentent, une tendance à l’égalité entre les sexes pour les autres tranches de salaire est remarquable. Dans les grandes entreprises, 14% des femmes employées gagnent plus de 10.000 DH, comparé à 15,5% des hommes employés. Pour les autres catégories d’entreprises, ces proportions varient de 3% à 9% pour les femmes et de 3% à 8% pour les hommes.

En ce qui concerne la répartition régionale, Rabat-Salé-Kénitra présente la plus forte proportion d’emplois occupés par des femmes, soit 40% de l’effectif total déclaré.

Elle est suivie de Fès-Meknès (38,9%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (38,2%) et Laâyoune-Sakia El Hamra (17,4%). En ce qui concerne les salaires, Casablanca-Settat enregistre la plus grande proportion de femmes employées gagnantes moins de 4.000 dirhams, soit 36%, tandis que les autres régions affichent des proportions variant de 3,1% à 19,5%.

Pour les hommes employés, 33,1% de ceux travaillant dans la région de Casablanca-Settat gagnent plus de 4.000 DH, tandis que cette proportion atteint 40,3% dans la région de Dakhla-Oued Eddahab. En revanche, la région de Béni Mellal-Khénifra présente la plus grande proportion d’hommes employés gagnants moins de 4.000 DH, avec près de 93% de l’effectif total. Dans la région de Drâa-Tafilalet, cette proportion s’élève à près de 97% pour les femmes employées.

Par secteur, le rapport souligne une forte présence des femmes dans les domaines de la santé humaine et de l’action sociale, où elles représentent 71,4% des employées, ainsi que dans l’enseignement (69,5%).

En outre, la proportion d’employés, quel que soit leur genre, travaillant dans le secteur de la production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné, ainsi que dans les activités financières et d’assurances, est plus élevée dans les tranches de salaires supérieurs à 10.000 dirhams, avec des proportions respectives de 33,1% et 47,9%.