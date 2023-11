Maroc: signature d’une convention de renforcement des infrastructures culturelles et jeunesse d’un montant de 312 millions de dirhams

De la commune frontalière de Mahbès au Sahara Marocain, M. Mohammed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a signé une convention de renforcement des infrastructures culturelles et jeunesses pour un montant de 312 millions de dirhams, a-t-on appris samedi de sources proches du ministère marocain en charge de la culture.

À l’occasion de la célébration du 48ème anniversaire de la Marche Verte victorieuse, M. Mohammed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a participé ce samedi aux festivités de la 2ème édition du Festival National de la Marche Verte dans la commune de Mahbès, située dans la province d’Assa-Zag (Région de Guelmim-Oued Noun).

En marge de ces célébrations, M. Mohammed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s’est rendu sur le site de plusieurs programmes de développement qui seront réalisés dans la commune de Mahbès, notamment un Centre d’Accueil ainsi que des infrastructures qui profiteront à la population et au développement de la région.

Le Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Wali de la région de Guelmim-Oued Noun et la Présidente du Conseil de la Région ont également signé une convention cadre de partenariat et de coopération pour le renforcement des infrastructures et la diversification de l’offre culturelle et jeunesse dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Cette convention vise à développer les festivals culturels, l’animation culturelle, l’intégration des jeunes dans le marché du travail par le biais des institutions de la jeunesse, ainsi que le renforcement des infrastructures culturelles et jeunesses dans la région de Guelmim-Oued Noun.

Le montant global alloué à la mise en œuvre des programmes inclus dans cette convention s’élève à 312 Millions de Dirhams.

M. Mohammed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a également signé une deuxième convention visant à renforcer l’infrastructure culturelle dans la commune de Mahbes, une commune frontalière de nos Provinces du Sud.

Par ailleurs, M. Mohammed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a pu prendre connaissance de plusieurs projets en cours de réalisation dans la Province d’Assa-Zag, et notamment dans la commune de Mahbès.