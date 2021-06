Mauvaise santé de Gbagbo: la plume de Gala KOLEBI

Un article récent fait état de ce que l’ancien Président ivoirien Laurent GBAGBO aurait perdu ses facultés mentales, il faut s’en réjouir. Pourquoi ?

S’EN RÉJOUIR , car lorsque Laurent Gbagbo doit passer à une glorieuse étape, cette cette même information creuse surgit. :

AVANT LA PRÉSIDENCE :

De 1990 à 2000 ses détracteurs n’ont eu que cela à bouche. On a entendu durant dix ans que; GBAGBO Laurent est fou , épileptique, il parle seul dans les rues du Plateau , avec ses beaucoup de cheveux de fou, il ne sera jamais Président de la République. Cette élucubrations fantasmagoriques nous a longtemps pompé les tympans. Le résultat nous le connaissons. WOODY a été élu Président de la République IVOIRIENNE par le peuple de Côte d’Ivoire.

À KORHOGO :

Lorsqu’il a été envoyé au nord avant d’être déporté à la Cour Pénale internationale – CPI, le même refrain fantaisiste a surgi . Ils ont dit que; GBAGBO Laurent est devenu fou à Korhogo, il délire , il veut se suicider. En fait c’est sur une natte qu’il dormait, et ils lui infligeaient toute sorte d’humiliation subtile dans l’espoir de l’afliger , en faisant des rituels magiques qui sans aucun doute , selon leur culture, bousillerait ses facultés mentales. Gbagbo Laurent aurait fait le jeu pour leur faire plaisir, afin qu’ils arrêtent de l’emmerder avec des rituels puériles et insignifiants aux yeux du Dieu Tout Puissant, maître de l’univers.

À LA CPI :

Alors, en le jetant à la CPI, ils étaient exagérément rassurés que le monsieur délirerait à sa prise de parole au prétoire de ladite cour .

Vous vous souvenez, à sa première prise de Parole, il s’est présenté de façon très détaillée, au point de rappeler que KOUDOU est son nom authentique , mais sur papier c’est GBAGBO LAURENT Tout court. Au passage GBAGBO LAURENT est le nom de son grand frère décédé . Son père visionnaire, sachant au fond de lui que ce nom serait un grand nom a bissé le nom lorsqu’il est né après son frère défunt . Juste un bonus pour vous. On continue les gars :

Gbagbo Laurent au prétoire de la CPI pour leur prouver qu’il a tous ses sens en place , il a même épelé sa région natale GAGNOA:”Gagnoa s’écrit : G A G N O A”, je sais que vous vous en souvenez.

Durant les 10 années en déportation, tout leur souhait a été encore que GBAGBO Laurent devienne fou pour qu’on soit humilié au plus profond de notre âme.

À DES JOURS DE SON ARRIVÉE :

Rien d’étonnant si à deux semaines de son arrivée, ils pondent des papiers au goût insipide comme des feuilles de choux . ” GBAGBO Laurent n’a plus usage de ses facultés mentales”. Ô qu’est ce que je m’en félicite ! Cette rhétorique qui effraie le sens commun est en réalité un bon signe pour le combat que Guide GBAGBO Laurent, dans la mesure où c’est un leitmotiv qui survient lorsque GBAGBO LAURENT doit faire un exploit. En vérité en vérité, je vous le dis KOUDOU LAURENT GBAGBO fera un autre exploit pour sauver la Côte d’Ivoire et l’Afrique.

CONCLUSION :

Chers amis, chères amies, ivoiriennes, ivoiriens, democrates du monde entier, éprises et épris de justice et d’amour , je viens vous dire ce matin que KOUDOU LAURENT GBAGBO va très bien à tous les niveaux. Sa santé physique est même plus excellente que celle de ceux libres de tous les mouvements, santé mentale est hautement mieux que celle d’un ancien dirigeant de la banque publique la plus prisée au monde .

MOBILISONS NOUS pour son accueil TRIOMPHAL. Merci pour votre attention à mes textes si longs . Que Dieu nous bénisse pour des siècles et des siècles. Longue vie à SEM KOUDOU LAURENT GBAGBO.



Gala KOLEBI

Écrivain engagé

Auteur de Broutage Politique

