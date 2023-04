Mayotte dans l’attente d’une vaste opération de police visant les délinquants et migrants illégaux

Certaines familles en particulier vivent déjà dans l’angoisse d’être séparées, écrit notre correspondante à Mayotte, Lola Fourmy. Les enfants, en situation régulière, pourraient se retrouver sans l’un de leurs parents arrachés à une vie construite depuis des années sur l’île aux parfums. C’est le cas de Kiyara, 16 ans, une lycéenne de Mamoudzou. C’est une jeune fille brillante, impliquée dans la vie de son lycée et déterminée à devenir avocate. Elle est arrivée des Comores avec ses parents à l’âge de 7 ans. Mais cette année, l’Aïd n’aura pas la même saveur : « On est tous tristes au point qu’on ne va pas fêter l’Aïd normalement parce que tellement cette opération est inquiétante ».

« La situation à Mayotte n’est pas facile »

Face à l’opération Wuambushu, elle craint pour ses camarades en situation irrégulière, mais surtout pour son père. Il est désormais clandestin, car les délais d’instruction des demandes sont très longs à Mayotte : « Je suis très inquiète pour lui car je ne sais pas où il sera, est-ce qu’il sera dans un endroit sécurisé ? Est-ce qu’il ne craint pas de se faire tuer parce que, en plus de craindre la police, il y a aussi la violence sachant aussi que la situation à Mayotte n’est pas facile. Qu’est-ce qu’on va faire s’il n’est pas là ? Qu’est-ce qu’on va manger ? Qu’est-ce qu’on va devenir ? Il y a tout un tas de questions que je me pose. »

Au-delà de la peur pour ses proches, Kiyara souffre aussi des clichés sur sa communauté et aimerait changer l’image des immigrés : « Je veux montrer aussi au monde entier les enfants d’immigrés et les immigrés peuvent aussi réussir dans la vie et sûrement aussi développer l’île pour faire des choses bien. »

« Nous prendrons le temps nécessaire »

Comme Kyara, des milliers d’enfants et d’adolescents se retrouveront peut-être séparés de leurs parents par l’opération Wuambushu, validée par le président français Emmanuel Macron en conseil de défense, et qui devrait durer au moins deux mois, selon les informations obtenues par l’AFP de source proche.

« Nous prendrons le temps nécessaire » pour la destructions des habitats, installés dans des quartiers particulièrement insalubres, appelés bangas, « toujours sur autorisation du juge, car il va de soi que nous relogeons les personnes conformément au droit », a assuré Gérald Darmanin. Plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l’homme (LDH), se sont inquiétées dans un communiqué commun que « la France place ainsi des mineurs dans des situations de vulnérabilité et de danger intolérables ». De son côté, le président comorien, Azali Assoumani a déclaré à l’AFP espérer « que l’opération sera annulée », reconnaissant « n’avoir pas les moyens de (la) stopper par la force ».